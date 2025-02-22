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إصابة 5 عمال في انفجار خزان بخار بشركة غزل المحلة

10:37 ص السبت 22 فبراير 2025

إسعاف

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الغربية ـ مروة شاهين:

شهدت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اليوم السبت، انفجار في خزان بخار مما أدى إلى إصابة 5 عمال وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحدوث انفجار بأحد خزانات البخار.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 5 عمال نتيجة الانفجار وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لتلقيهم العلاج.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الغربية انفجار خزان بخار غزل المحلة
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