"خفت عليه".. ننشر نص اعترافات الأب قاتل ابنه الرضيع فى الغربية

الغربية- مروة شاهين:

تباشر النيابة العامة بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية، اليوم الجمعة، التحقيق في واقعة قتل أب طفله الرضيع الذي لا يتجاوز عمره 9 شهور بقرية شبراطو عقب القبض عليه.

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة بعد أن قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

وكشف المتهم خلال التحقيقات، أنه ارتكب جريمته أمس الخميس عقب أذان المغرب قائلا: " كنت قاعد مع زوجتي بعد تناول وجبة الغذاء بحضور شقيقتي وأخذت الطفل العب معاه".

واستكمل المتهم اعترافاته أنه دخل إلى غرفة النوم الخاصة به ثم أغلق باب الحجرة عليه بـ الترباس، ومعه الطفل الرضيع وقام باحتضانه ثم امسك السكين وذبحه حتى فصل رقبته عن جسده، ثم خرج من الحجرة بدون الرضيع ، وعندما سألته زوجته عن صغيرها، لم يجب فقامت بالدخول إلى الحجرة ، فوجدت رضيعها جثة هامدة غارقا في دمائه، وتعالت صرخاتها وسط حالة ذهول من الجميع.

وأضاف الأب القاتل، أنه بعد ارتكاب الجريمة نزل إلى الشارع ممسكا بسلاح الجريمة، ثم تجمع أشقاؤه وحاولوا الإمساك به لكن لاذا بالفرار هرباٌ من مسرح الجريمة، مؤكدا أنه لم يكن لديه أي دافع لارتكاب الواقعة، مضيفا:" أنا قتلته عشان كنت خايف عليه".

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب في العقد الرابع من العمر بإنهاء حياة نجله الرضيع، ذبحا، بقرية شبراطوا.

وتبين من التحريات، مقتل طفل رضيع يبلغ من العمر 9 شهور ذبحا علي يد والده ويدعي "علي .ش.ال" البالغ من العمر 35 عاما، ومدمن للمواد المخدرة، وذلك داخل منزله بقرية شبراطوا التابعة.