مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنيا أثناء اللعب

المنيا-جمال محمد:

لقي طفل مصرعه غرقا في إحدى ترع محافظة المنيا، بعد أن انزلقت قدماه وهو يلعب على حافتها، وجرى انتشال جثمانه.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً من أهالي عزبة عبدالله التابعة لمركز المنيا يفيد سقوط طفل داخل ترعة جانبية، وتمكن الأهالي من انتشاله.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع الطفل "ر. ع" 3 سنوات، بعد سقوطه داخل الترعة أثناء لهوه بجوارها، وانزلاق قدمه وسقوطه فيها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.