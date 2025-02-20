جامعة الملك سلمان الدولية تحتفي بتخريج أطفال برنامج جامعة الطفل

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، الحفل الختامي لبرنامج جامعة الطفل، والذي أقيم بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ.

أعرب الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بتفوق وتميز الطلاب المشاركين، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية والمهنية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي وسعيها لتنمية المجتمع المحلي بمحافظة جنوب سيناء، من خلال تقديم برامج تعليمية مبتكرة تستهدف الأجيال الناشئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مشاركة الجامعة في هذا البرنامج تأتي تأكيدًا على حرصها على تعزيز القدرات العلمية والنقدية والإبداعية لدى الأطفال، مما يؤهلهم ليكونوا عوامل تغيير إيجابية في المستقبل.

وأكد أن برنامج جامعة الطفل مشروعًا تعليميًا رائدًا، ويعد واحد من برامج التعليم الإبداعي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، ويستهدف تنمية مهارات التفكير العلمي والإبداعي لدى الأطفال، وتحفيزهم على استكشاف العلوم المختلفة ضمن بيئة أكاديمية متقدمة.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والترفيهية التي تسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وبناء وطن متقدم.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة تؤكد على التزامها الراسخ بالمشاركة المجتمعية، ودورها التعليمي الريادي، وإيمانها بأن التعليم هو المحرك الأساسي للتقدم، ومواصلة جهودها المبتكرة لتوفير بيئة تعليمية محفزة تُعد الأجيال القادمة لمواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.

على جانب آخر، أعرب أولياء أمور الطلاب عن تقديرهم العميق للفرص التعليمية المتميزة التي تقدمها الجامعة في مختلف المجالات، بما في ذلك التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية، مؤكدين رغبتهم في التحاق أبنائهم بالجامعة مستقبلًا لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب تقديرًا لاجتهادهم والتزامهم، وسط إشادة من المسؤولين والأكاديميين بأهمية هذه البرامج التعليمية، معتبرين أن أطفال اليوم هم أدوات الغد لبناء مصر الحديثة وتعزيز المجتمع المصري.