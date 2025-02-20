جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة في أولى مباريات دوري الجامعات المصرية بحلوان

الشرقية - ياسمين عزت:

حققت جامعة الزقازيق إنجازًا رياضيًّا مميزًا بدوري القطاعات الذي ينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، والمنعقد بملاعب جامعة حلوان خلال الفتره 18-20 فبراير إذ تمكنت الجامعة من الفوز على جامعة مدينة السادات في اليوم الأول، وفازت على الجامعة الألمانية في اليوم الثاني، وسط منافسة قوية بمشاركة 4جامعات.

جاء ذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ود. هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. أحمد عناني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، وعميد كلية الطب البشري، وفي ضوء دعم الجامعة وتحفيز أبنائها الطلاب للتفوق بالمجال الرياضي.

هنأ د. خالد الدرندلي، فريق الجامعة بعد تحقيقه الفوز الأول في دوري الجامعات المصرية، مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمه الفريق، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الجهد الكبير الذي يبذله الطلاب، والجهاز الفني والإداري، ودعم الجامعة المستمر للأنشطة الرياضية.

وفي سياق متصل، أكَّد د. هلال عفيفي أن هذه النتائج تعكس الجهد الكبير الذي تبذله الجامعة في رعاية المواهب الرياضية، مشيرًا إلى استمرار تقديم كافة سبل الدعم للطلاب لتحقيق مزيد من البطولات.

جدير بالذكر أن مشاركة جامعة الزقازيق جاءت تحت إشراف د. محمد متولي، المدير العام لإدارة رعاية الشباب، وبرئاسة كابتن محمد زقزوق، مدير النشاط الثقافي بالإدارة، وذلك وسط دعم إداري وفني مميز أسهم في تحقيق تلك النتائج المشرفة.