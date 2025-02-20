"كانت رايحة الدرس".. المشدد 7 سنوات لسائق توك توك تحرش بطالبة ثانوي في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، سائق توك توك، بالسجن المشدد7 سنوات لقيامه بالتحرش بطالبة أثناء استقلالها معه التوك توك لتوصيلها للدرس بقرية المندرة بمركز ديروط .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 33920 لسنة 2024 جنايات ديروط إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ديروط من "سارة. أ. ن" 15 عاما ، طالبة بالثانوية العامة، اتهمت "عمرو. ش. م" 33 عاما، سائق توك توك بالتحرش بها أثناء استقلالها معه لتوصيلها للدرس.

وكشفت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء استقلالها التوك توك الخاص بالمتهم لتوصيلها لحضور الدرس وأثناء عودته وجد المتهم مزلقان السكة الحديد مغلقا، فأخبره بأنه سوف يسلك طريقا آخر وأثناء سيرهما توقف بالتوك توك وأجبرها على الجلوس بجواره على كرسي قيادة التوك توك بحجة تعليمها القيادة ووضع يديه على جسدها وقبلها عنوة وتمكنت من الهرب منه بعد استغاثتها بالأهالي.

وتوصلت تحريات النقيب علي خالد معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، إلى صحة أقوال المجني عليها وأضافت التحريات أن المتهم يشتهر بأنه سيئ السمعة ومن أرباب السوابق، حيث سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة وقام باستدراج المجني عليها إلى طريق محور ديروط الجديد لكونه منطقة خالية من المارة وتحرش بها عن طريق ملامسة جسدها بيده وتقبيلها عنوة.