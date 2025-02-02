الإعلان بعد قليل.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 - 2025، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم الأحد.

وقال مصدر مسئول بلجنة النظام والمراقبة ان كافة المصححين بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان قد انتهوا من التصحيح وأعمال الرصد والتقدير وجرى إعداد ملف بالنتيجة وتسليمه إلى الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم لاعتماد النتيجة من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وأضاف المصدر أن النتيجة سيتم إعلانها مساء اليوم، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية اضغط هنا وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اضغط هنا