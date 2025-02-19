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طالبته بالزواج فتخلص منها.. الإعدام للمتهم بقتل فتاة وإشعال النيران بها في القليوبية

07:28 م الأربعاء 19 فبراير 2025

محكمة جنايات بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق فني صباغة لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، عما اقترفه من قتل فتاة خنقًا وإشعال النيران بها لمطالبة المجني عليها للمتهم الزواج منها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفي، وعلاء الدين حمدي عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

أحالت النيابة العامة المتهم "مدحت.ص" 39 عامًا، فنى صباغة، لأنه في يوم 2024/8/8 بدائرة مركز الخانكة، قتل عمداً المجني عليها "نجلاء.م.إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، بسبب وجود علاقة عاطفية سابقة بينهما وإلحاح المجني عليها عليه للزواج منها، إذ توجه إلى حيث تقطن المجني عليها وما أن ظفر بها حتى طرحها أرضًا وجثم فوقها وعصر عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة وأضرم النيران في تلك الوسادة فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحها.

وإستطرد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في نفس ذات الزمان والمكان وضع النار عمداً بالمنزل محل سكن المجني عليها، وذلك بأن أوصل مصدر حراري "قداحة" ذو لهب مكشوف ببعض محتويات الغرفة محل معيشتها فامتدت النيران للغرفة وأحرقتها.

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محكمة جنايات بنها إحالة أوراق فني صباغة لفضيلة مفتي الجمهورية جريمة قتل القليوبية النيابة العامة
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