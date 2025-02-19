"مش عايزاك".. شاب يقتل خطيبته بـ 15 طعنة في أسيوط والمحكمة تعاقبه

أسيوط ـ محمود عجمي:

أحالت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق سائق توك توك إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل خطيبته بـ 15 طعنة إثر رفضها الزواج منه في مدينة أبنوب بأسيوط، وحددت المحكمة جلسة 18 مارس المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى تلقي بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول "بسنت. ع. م" (17 عامًا) جثة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسم، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، أن المتهم "عبد الرحمن. م. م" (22 عامًا) سائق توك توك، ارتكب الجريمة بعد أن فسخت المجني عليها خطبتها منه، تربص المتهم بالمجني عليها أسفل منزلها، وعند خروجها نشبت مشادة كلامية بينهما بعد أن قالت له الفتاة "مش عايزاك"، فقام المتهم بطعنها 15 طعنة بسكين كان بحوزته، مما أدى إلى وفاتها، ثم فر المتهم إلى أعلى المنزل وألقى بنفسه، مما أدى إلى إصابته.







