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9 ملايين جنيه و3 كيلو ذهب.. ضبط المتهمين بسرقة جواهرجي بنها

12:24 م الأربعاء 19 فبراير 2025

ضبط متهمين

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


كشفت مديرية أمن القليوبية، غموض سرقة مبلغ مالي كبير ومصوغات ذهبية من صاحب محل مجوهرات، وإطلاق الرصاص عليه بدائرة قسم شرطة بنها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص، وألقي القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا من مالك محل مصوغات ذهبية "مصاب بطلق ناري بالقدم اليمنى" وعاملين بالمحل، بأنه حال عودتهم من محل عملهم مستقلين سيارة ملاكي قيادة أحدهم، وفي أثناء سيرهم فوجئوا بـ 3 سيارات ملاكي يستقلها مجهولون قاموا باستيقافهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء، ولدى مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري محدثاً إصابة مالك المحل وإحداث تلفيات بسيارتهم، واستولوا على 9 ملايين جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية تزن 3 كيلوجرامات وفروا هاربين.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 9 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" وعثر بحوزتهم على 2 بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة وسلاح أبيض وعصا خشبية و3 سيارات ملاكي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بأنه نظرًا لسابقة عمل أحدهم بمحل مجاور لمحل عمل المجني عليهم وعلمه بقيام مالك المحل بوضع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل سيارته لنقلها لمحل إقامته بمحافظة الغربية قاموا بالاتفاق فيما بينهم على ارتكاب الواقعة.

جرى بإرشاد المتهمين، ضبط أكثر من 7.5 مليون جنيه من المبلغ المستولى عليه والمشغولات الذهبية المستولى عليها وتم تحرير محضر بالواقعة.

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