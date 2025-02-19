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مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة سرفيس بالبحيرة

12:47 ص الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة سرفيس
  • عرض 4 صورة
    مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة سرفيس
  • عرض 4 صورة
    مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة سرفيس
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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، و أصيب آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر اصطدام سيارة سيرفيس بهما بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شخص، وإصابة "محمد رشاد الشامي" بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

نقل المصاب لمستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،وحرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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