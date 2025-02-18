بسبب أنبوبة البوتاجاز.. إصابة سيدة في حريق شقة سكنية بالزقازيق

الشرقية -ياسمين عزت:

نشب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني دائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب أسطوانة بوتاجاز، ما أدى إلى إصابة سيدة مقيمة بالمسكن إصابات متوسطة وجرى نقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتقديم الرعاية الطبية لها.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى إصابة سيدة بإصابات متوسطة جراء نشوب حريق في مسكنها الكائن بدائرة قسم ثان الزقازيق، بسبب اشتعال النيران بأسطوانة البوتاجاز.

من جهتها دفعت الحماية المدنية بـ 2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخماده والسيطرة عليه دون وصوله للمساكن المجاورة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة سيدة تدعى ع.أ تقيم بالمسكن وملك لها، وذلك على خلفية اشتعال النيران في أسطوانة الغاز وجرى نقلها للمستشفى.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.