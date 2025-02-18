الزيادة وتطبيق الحد الأدنى.. محافظ جنوب سيناء يعلن إنهاء أزمة العاملين بمركز تأهيل ذوي الهمم

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن وزارة التضامن الاجتماعي أبدت استجابة فورية للشكاوى الواردة من العاملين بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، والمتعلقة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والزيادة السنوية بالمركز.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعاونت بشكل إيجابي مع المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، والزيادة السنوية، موجها الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، على التنسيق الكامل والاستجابة السريعة من جانبها.

وأكد أنه سيجري صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالمركز، ويتقاضى العاملون بالمشروع رواتبهم وفقًا للوائح المنظمة للعمل، مشيرا إلى أنه جرى تأخر صرف بعض المستحقات للعاملين الذين انتهت عقودهم رسميًا في 30 يونيو 2023، لعدة أسباب إدارية ومالية، أبرزها عدم تسجيل المؤسسة المشرفة على المشروع في النظام الضريبي، مما حال دون إصدار الفواتير الإلكترونية اللازمة لاستكمال إجراءات الصرف.

وأضاف أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لحل هذه الأزمة منها عقد اجتماع بين المديرية والمؤسسة، وجرى الاتفاق على توقيع عقود جديدة على أن يتم تخصيص نسخة خاصة بالصندوق، لتجنب التوقيع على الاستقالة وفقًا لرغبة العاملين، و بناءً على ذلك سيجري صرف فروق عام 2023 للعاملين بمجرد توقيعهم على العقود.

وتابع: كما جرى التواصل مع مدير الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بالوزارة، لتحديد موعد مع مسئولي الصندوق لتسوية مستندات صرف عام 2023، إضافة إلى الانتهاء من إجراءات المنحة الخاصة بعامي 2024 و2025.

وأكد أن المحافظة تواصل العمل وفقًا لمنهجها المعتاد والطبيعى في التعامل مع الأزمات والتحديات، لضمان مصلحة الموظفين المواطنين بالمحافظة، مع الاهتمام والحرص على حقوقهم.

ولفت إلى أنه توجد متابعة مستمرة من قبل المحافظة لكافة الأزمات عن كثب مع الجهات المعنية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.