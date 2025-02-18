مصرع طفل دهسته سيارة أمام منزله بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى تلميذ مصرعه متأثرًا بإصابته أسفل عجلات سيارة، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين أنه أثناء لهو "علي. ا" 10 أعوام تلميذ، أمام منزل أسرته دهسته سيارة ملاكي قيادة "حسين. ف" 32 عامًا، سائق، ما نتج عنه مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وضبط السيارة وقائدها، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.