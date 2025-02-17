غداً.. أسوان تستضيف فعاليات مؤتمرًا دوليًا لجامعة السادات

أسوان - إيهاب عمران:

تشهد مدينة أسوان، غدا الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة"، والذي تنظمه جامعة السادات ممثلة فى كلية السياحة والفنادق، على مدار يومين بمدينة أسوان.

يأتى المؤتمر تحت رعاية: وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار، ومحافظة أسوان، وبحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء، والدكتور شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

أكدت الدكتورة نهى عزمى، رئيس المؤتمر، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، فى بيان صحفى، أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين فى التكاتف لتحقيق التنمية المستدامة ويعد منصة لتعزيز مكانة مصر كواجهة سياحية رائدة.

وأوضحت، أن الجلسات الحوارية تتناول عدة قضايا مهمة من الإستراتيجية الإقتصادية لتعزيز الاستثمارات المستدامة في قطاع السياحة والفندقة والرؤية الرسمية للنهوض بالتعليم السياحي في ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعي والسياحة من منظور التكامل الإقتصادى فى الوطن العربى والتجارب العالمية فى مجال السياحة وفرص وتحديات إدارة تكنولوجيا المعرفة في السياحة والضيافة.

وأضافت، أن المؤتمر سيشهد أيضا بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية ملتقى عن علم المصريات ومعرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان "بورتريهات الحسينية" إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون بين الكليات المتخصصة وغرفة شركات السياحة.

وأعلنت نهى عزمى، عن إطلاق جائزة جديدة باسم الرحالة الدكتورة أمانى رفعت لأفضل المشاركات البحثية من بين 42 بحثا علميا متنوعا لمختلف جوانب صناعة السياحة وذلك تكريما لإسهاماتها القيمة في تطوير البحث العلمى.