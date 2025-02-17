بتخفيضات 30٪.. محافظ السويس يفتتح معرض أهلا رمضان بحى الأربعين -صور

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السويس- حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، معرض "أهلا رمضان" بحى الأربعين، بمشاركة الغرفة التجارية بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتفقد اللواء طارق حامد منافذ بيع المنتجات من اللحوم والدواجن وياميش رمضان المواد الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين ، وأشاد بتنظيم الغرفة التجارية للمعرض

وشدد محافظ السويس، على مسؤولي الغرفة التجارية بضرورة المتابعة اليومية للمنافذ لتأكد من عدم التلاعب في الأسعار ومدى جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، وزيادة الكمية المعروضة الأصناف فى الأماكن لبيع الياميش والتمور.



وأكد محافظ السويس على مسؤولي الغرفة التجارية بضرورة المتابعة اليومية للمنافذ للتأكد من عدم تغيير الأسعار ومدى جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين وزيادة الكمية المعروضة والأصناف فى الأماكن لبيع الياميش و التمور، وطالب محافظ السويس مدير الطب البيطري بالمتابعة اليومية لمنافذ اللحوم والدواجن داخل المعرض.

كما طالب محافظ السويس مديري الطب البيطرى من مديرية الطب البيطرى بالسويس برئاسة الدكتور حمدي سلام ، بمتابعة اليومية للمنافذ اللحوم والدواجن داخل المعرض.

قال المحافظ إن المعرض يحتوي على جميع السلع الغذائية من لحوم ودواجن وبقوليات وياميش رمضان وزيوت والمسلي ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة تقل عن أسعار الجملة في المحلات التجارية، ويأتي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تنفيذًا.

رافق محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس وعارف البركاوي رئيس حى الاربعين ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.