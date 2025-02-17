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"الدم بقى ميه".. كشف غموض العثور على جثة سيدة متغيبة داخل ترعة بقنا

01:34 م الإثنين 17 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الاثنين، لغز العثور على على جثة سيدة متغيبة منذ يومين داخل ترعة المرة في قرية الشاورية، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وبالفحص تبين العثور على جثة "ن"، تبلغ من العمر 25 عامًا، متغيبة بها شبهة جنائية لوجود جروح بها، وأن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليها الأصغر يُدعى " أ" 20 عامًا، حيث قتلها ضربًا بالحجر على رأسها وألقاها في ترعة المرة في قرية الشاورية مركز نجع حمادي.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بالعثور على جثة سيدة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى استخراج الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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العثور على جثة سيدة قنا جريمة قتل
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