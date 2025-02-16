انتحار شاب قفزًا من أعلى عقار في قويسنا

المنوفية - أحمد الباهي:

أقدم شاب على إنهاء حياته بالقفز من الطابق الخامس بأحد العقارات في قرية تابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى مستشفى قويسنا العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وأفاد مصدر طبي بأن الشاب يُدعى "أسامة. ع. ز"، 26 عامًا، وقد وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وتوفي بعد نحو ساعتين من الحادث.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية، فيما أشار مقربون منه إلى معاناته من مشاكل نفسية في الفترة الأخيرة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.