إعلان

سائق ينهي حياة شقيقه بسلاح أبيض فى سوهاج

10:03 ص الأحد 16 فبراير 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل سائق شقيقه بسلاح أبيض، في مشاجرة؛ بسبب الخلافات المالية، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عطية. ش" 40 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليسرى، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

واتهم والد القتل "ش. ن" 74 عامًا بالمعاش نجله "شقيق القتيل" المدعو "محمود" 36 عامًا سائق بالتعدي على المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته؛ على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة؛ بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

وجرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم "سكين"، بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق ينهي حياة شقيقه جريمة قتل سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة