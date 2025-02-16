سائق ينهي حياة شقيقه بسلاح أبيض فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل سائق شقيقه بسلاح أبيض، في مشاجرة؛ بسبب الخلافات المالية، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عطية. ش" 40 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليسرى، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

واتهم والد القتل "ش. ن" 74 عامًا بالمعاش نجله "شقيق القتيل" المدعو "محمود" 36 عامًا سائق بالتعدي على المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته؛ على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة؛ بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

وجرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم "سكين"، بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.