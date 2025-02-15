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سقط بعد صلاة العشاء.. وفاة شاب داخل مسجد بالمنوفية

08:44 م السبت 15 فبراير 2025

عبد الكريم جلال أبو بدر

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المنوفية- أحمد الباهي:

تداول أهالي قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، خبر وفاة أحد أبناء القرية أثناء أدائه صلاة القيام ليلة النصف من شعبان "مساء الخميس الماضي"، ما وصفوه بحسن الخاتمة لما للشاب من سيرة حسنة وطاعة وقرب من الله طول حياته.

وأكد مصدر بالقرية لـ"مصراوي"، أن الشاب يُدعى "عبد الكريم جلال أبو بدر" 24 عامًا، وأدى صلاة العشاء في منزله ثم أتبعها بصلاة القيام، وأثناء سقوطه لفظ أنفاسه الأخيرة، إذ لاحظ أفراد أسرته إطالته في السجود وصمته التام، مما دفعهم لفحص الأمر ليتبين لهم وفاته أثناء سجوده.

وشيع الأهالي جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة أمس من مسجد خفاجة بوسط القرية بمشاركة المئات من أهله وأحبائه.

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