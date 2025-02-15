الأم ضحية سكين الابن.. ميكانيكي الشرقية قتل والدته وطعن شقيقته

الشرقية- ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل محاكمة ميكانيكي شاب متهم بقتل والدته طعنا بسلاح أبيض، والشروع في قتل شقيقته ببندر فاقوس.

تعود تفاصيل القضية رقم 2005 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة فاقوس والمقيدة برقم 3797 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق الكلية عندما أحالت النيابة العامة "محمد.م.ال"، البالغ 22 عاما من العمر ويعمل ميكانيكي سيارات متهما في شهر مارس من العام 2024 بقتل والدته المجني عليها "نجفة.م.ع" عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد، ولأنها تدخلت لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقته.

وما كان من المتهم نجل المجني عليها إلا أن استل سكينا وانهال على والدته وطعنها عدة طعنات أصابتها وفق ما جاء به تقرير الطب الشرعي فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها، كما أن المتهم ارتكب جريمة الشروع في قتل شقيقته المدعوة "إسلام.م" بأن طعنها هي الأخرى بسلاح أبيض كان بحوزته وطعنها عدة طعنات بدون سبق الإصرار أو الترصد إلا أنها نجت بدون إرادة منه.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم في جلستها المنعقدة بتأجيل الحكم لجلسة الثلاثاء المقبل.