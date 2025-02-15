بين القمامة والأرصفة.. العثور على طفلين رضيعين في شوارع الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:





في واقعتين مأساويتين، عثر أهالي مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على طفلين حديثي الولادة مُهمَلين في ظروف صادمة، حيث تم العثور على الأول داخل صندوق قمامة ببلبيس، بينما عُثر على الثانية ملقاة بمدخل عمارة في العاشر من رمضان، وتحركت الجهات الأمنية فور تلقي البلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.



في مدينة بلبيس، تلقى قسم الشرطة إخطارًا من الأهالي يفيد العثور على طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بأحد شوارع المدينة. وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم تأكيد العثور على الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُودع الطفل في مستشفى بلبيس لتلقي الرعاية الطبية الفورية، كما تم تحرير المحضر القانوني وإخطار الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة.



وفي مدينة العاشر من رمضان، عثر الأهالي على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة بمدخل عمارة في الحي 14، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحضر القانوني وإيداع الطفلة في مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية تحت إشراف الجهات المعنية.