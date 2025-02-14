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حريق هائل يلتهم شقة في بني سويف

09:19 م الجمعة 14 فبراير 2025

حريق هائل يلتهم شقة

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بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل في شقة بالطابق الأرضي، في منزل كائن بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بسبب ماس كهربائي، دون خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بالطابق الأول بمنزل بمنطقة الحمرايا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، يمتلكها "عبدالتواب.إم"، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

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مدينة بني سويف الجديدة حريق شقة ماس كهربائي مديرية أمن بني سويف
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