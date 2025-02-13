محافظة السويس تحتفل بليلة النصف من شعبان

السويس_ حسام الدين أحمد:

احتفلت محافظة السويس بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وذلك بمسجد بدر ببورتوفيق بحضور اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والقيادات التنفيذية ورجال الأوقاف والأزهر الشريف.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للشيخ محمد المحمدي بعنوان تحويل القبلة دروس وعب، وقال إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة طيبة كريمة فاضلة، لها منزلتها العظيمة عند المولى عزَّ وجلَّ.

وأدى المحافظ والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأهالي السويس صلاة العشاء وتبادل التهاني مع القيادات والمواطنين بمناسبة ذكري ليلة النصف من شعبان.