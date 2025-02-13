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محافظ أسوان ينعى وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو

10:17 م الخميس 13 فبراير 2025

القمص أرسانيوس كيرلس جرجس

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أسوان - إيهاب عمران:

نعى اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، القمص أرسانيوس كيرلس جرجس، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو وشيخ كهنة إيبارشية أسوان، وكاهن كنيسة أمير الشهداء مارجرجس، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة خدمة امتدت لأكثر من 46 عامًا.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، ولنّيّافة الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، ولرجال الكنيسة وشعبها بالمحافظة، مؤكداً أن الجميع شركاء في خدمة الوطن، تجمعهم رسالة السماء وتعاليمها الداعية إلى الإيمان والسلام والمحبة.

وأشار إلى أن المجتمع الأسواني، بمسلميه وأقباطه، يشكّل نسيجًا متماسكًا يتشارك في الأفراح والأحزان، في صورة تعكس التلاحم والترابط بين أبناء المحافظة.

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