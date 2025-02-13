إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا- سوهاج"

قنا -عبدالرحمن القرشي :

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا سوهاج عند الكيلو 20 محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالواقعة التى أسفر عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق قنا سوهاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.