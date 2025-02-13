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1415 فرصة عمل بملتقى حوش عيسى التوظيف فى البحيرة

11:44 ص الخميس 13 فبراير 2025

الدكتورة جاكلين عازر

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تنظيم ملتقى توظيفي شامل، الخميس المقبل بمركز حوش عيسى.

يتيح الملتقى 1415 فرصة عمل متنوعة للشباب من الجنسين، بمؤهلات عليا ومتوسطة، ولجميع التخصصات، في مجموعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة داخل المحافظة وخارجها.

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ الخطة التنموية التي تنتهجها المحافظة لدعم سوق العمل، من خلال توفير فرص حقيقية للشباب، بما يلبي طموحاتهم ويعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأكدت جاكلين عازر، على التزامها بدعم الشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية، مشيرةً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المزيد من المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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جاكلين عازر البحيرة ملتقى حوش عيسى فرص عمل
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