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مصير مجهول.. العثور على طفلين في مقابر أسيوط

04:59 م الأربعاء 12 فبراير 2025

حديثي الولادة ارشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها لكشف ملابسات العثور على طفلين حديثي الولادة مجهولي الهوية في مقابر قرية فزارة بمركز القوصية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على الطفلين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تم نقل الطفلين إلى حضانة المستشفى المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت الفحوصات الأولية استقرار حالتهما الصحية.

فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة لكشف تفاصيل الحادث والوصول إلى هوية المتسببين في ترك الطفلين.

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العثور على طفلين في مقابر أسيوط مقابر قرية فزارة
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