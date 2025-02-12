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بالصور- مصرع شخص وإصابة 5 في تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق الجلالة

10:31 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
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    الاتوبيس في الحادث
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    تهشم السيارة النقل بسبب التصادم
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    السيارة النقل تحولت لكومة من الحديد
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    لوحات النقل بعد تهشم الصدام
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    الاتوبيس تهشم بسبب التصادم
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    تهشم واجهة الاتوبيس
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السويس- حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة نقل على طريق "الجلالة- الزعفرانة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي، والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تلقى الدكتور مينا فوزي مدير فرع هيئة الإسعاف بلاغا بالحادث خلال المرور الليلي على نقاط وتمركز السيارات، ووجه على الفور بتوجه 11 سيارة لموقع البلاغ، وحرص على التواجد بمكان الحادث، لاسيما أن رجال الإسعاف كانوا يتعاملون مع حادث آخر بمحيط البلاغ.

وأفادت المعاينة أن أتوبيس رحلات رقم "أ ق م 1638" قادم من طنطا متجه للغردقة اصطدم بسيارة 3/4 رقم "ب ص ر 263" محملة ببراميل، وذلك عند الكيلو 53 طريق الجلالة اتجاه الزعفرانة.

وقال مصدر طبي إن مجمع السويس الطبي استقبل 5 مصابين وخضعوا للفحص وحالتهم متوسطة وتراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات.





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