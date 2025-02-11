المنيا تحقق 2.2 مليار جنيه من تقنين أملاك الدولة

المنيا – جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق تقدم ملحوظ في ملف التصالح وتقنين أملاك الدولة، حيث احتلت المحافظة المركز الثاني على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز بلغت 85٪ بعد معاينة 125,189 ملفًا، بإجمالي متحصلات بلغت 165.9 مليون جنيه.

كما أشار المحافظ إلى أن المنيا جاءت في المركز الأول في الرد على المتغيرات المكانية بنسبة 99.62٪، حيث تم التعامل مع 144,677 متغيرًا، ما يعكس فاعلية آليات العمل وسرعة الاستجابة للتغيرات الحضرية.

وفيما يتعلق بتقنين أراضي أملاك الدولة، أوضح كدواني أنه تم الانتهاء من معاينة 10,485 طلبًا، بمتحصلات بلغت 2.2 مليار جنيه، مع تسليم 3,134 عقدًا للمنتفعين، واسترداد 2,514 قطعة أرض.

وخلال الاجتماع الذي عقده مساء اليوم بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد، تمت مناقشة نسب الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء في المراكز التسعة بالمحافظة، بهدف تعزيز وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مع التأكيد على تقديم التيسيرات والدعم الفني واللوجيستي للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية.