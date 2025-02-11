محافظ الإسماعيلية يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ويشدد على تحسين الخدمات الصحية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مجمع الإسماعيلية الطبي بحي ثالث، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور علي رفعت، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد خالد، مدير المجمع، والدكتور حسام سلامة، المدير الطبي، والدكتور محمد عبد العظيم، مدير مركز 30 يونيو لأمراض الكلى والمسالك البولية، بالإضافة إلى أحمد العايدي، رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول إمكانيات المجمع والخدمات التي يقدمها، والتي تشمل تخصصات متنوعة مثل الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، العظام، النساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب، أمراض القلب والصدر، العناية المركزة، الغسيل الكلوي، قسطرة القلب، الحروق والتجميل، وغيرها. كما تم استحداث خدمات متطورة، منها جراحة الوجه والفكين، القسطرة المخية، الجراحات الميكروسكوبية، وعيادات علاج الألم والأشعة التداخلية.

وخلال جولته داخل أقسام المجمع، التقى المحافظ عددًا من المرضى واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية، كما تفقد مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي، واطلع على إمكانياته وآلية العمل به، مشددًا على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المرضى وتحقيق رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية.

وأكد جلال أن الهدف من الزيارة هو تحسين الأداء وتطوير الخدمات الطبية، مع التركيز على تنظيم العمل بكفاءة، خاصة خلال أيام الطوارئ، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة. كما وجَّه بضرورة الحفاظ على المرافق الطبية وصيانتها بشكل دوري، مع تحسين مستوى النظافة وتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم.

وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع العاملين في القطاع الصحي لتحقيق أفضل خدمة طبية، إلى جانب التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي توفر للمواطنين رعاية متكاملة مقابل اشتراكات مخفضة.

وأوضح المحافظ أن العمل جارٍ على حل المشكلات الإدارية في منظومة التأمين الصحي، وتوفير الأدوية التي شهدت نقصًا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على مجمع الإسماعيلية الطبي بعد افتتاح مستشفى القنطرة شرق، واقتراب الانتهاء من تطوير مستشفيات التل الكبير والقصاصين. كما أشار إلى استمرار تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة للوصول إلى المناطق النائية.

في ختام جولته، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر للأطقم الطبية، مشيدًا بدورهم في خدمة المرضى، وحثَّهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

يُعد مجمع الإسماعيلية الطبي من أهم المنشآت الصحية في المحافظة، حيث يضم 9 مبانٍ تخصصية تقدم خدمات متكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما حصل المجمع على اعتماد المعايير القومية للجودة GAHAR 2021، ما يضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.