رصاصة غدر قتلت أحمد مرجان.. قصة مقتل نجل صاحب مطعم شهير في المحلة

الغربية- مروة شاهين:

تصدرت حادثة مقتل الشاب أحمد مرجان، نجل صاحب مطعم شهير للمأكولات البحرية في المحلة الكبرى، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لقي مصرعه برصاصة أطلقها عليه شاب آخر بسبب خلافات حول إيجار كافيتريا.

ووفقًا للتحقيقات، تلقت مديرية أمن الغربية بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة شاب في العقد الثالث من عمره متأثرًا بإصابته بطلق ناري. انتقلت قوات أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الضحية، أحمد مرجان (23 عامًا)، تعرض لإطلاق ناري من قبل المتهم إثر خلافات بينهما حول إيجار كافيتريا، تم نقل الشاب إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وكشفت التحقيقات أن القصة بدأت عندما قررت أسرة الضحية استئجار كافيتريا في شارع 23 يوليو بالمحلة الكبرى، كان المتهم يستأجرها منذ 15 عامًا، وبعد حصول الأسرة على الموافقات الرسمية، رفض المتهم إخلاء المكان وافتعل المشاكل.

وأوضح أحد المقربين من عائلة الضحية أنه تم عقد جلسة عرفية اتفق خلالها الطرفان على دفع مبلغ 400 ألف جنيه للمتهم مقابل إخلاء المكان. ومع ذلك، وبعد أن تسلم المتهم 200 ألف جنيه كدفعة أولى، رفض تسليم الكافيتريا.

وفي يوم الحادث، توجه المتهم إلى كافيتريا يملكها الضحية وافتعال مشكلة، حيث أطلق النار على أحمد مرجان وأصابه في قدمه. حاول الضحية اللحاق بالمتهم في الشارع، لكن الأخير أطلق النار مرة أخرى، مما أدى إلى وفاة الشاب على الفور.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، ويدعى "محمد. س. ال"، وتم تحويله إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الحادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط أهالي المحلة، حيث تحول خلاف بسيط حول إيجار إلى مأساة أودت بحياة شاب في مقتبل العمر.