قبلت يد زوجها في الطابور.. مجازاة مدرسي الورد بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

كشف مصدر مسؤول بالإدارة التعليمية بالحسينية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن اتخاذ إجراء بمجازاة وكيل إحدى المدارس الثانوية وزوجها مدير إدارة إحدى مدارس التعليم الأساسي بذات الإدارة، على خلفية تداول وانتشار فيديو للمعلمة وهي تقبل يد زوجها وتهديه ورود.

وقال مصدر مسؤول بالإدارة التعليمية بالحسينية في تصريح لـ مصراوي، إنه على إثر تداول فيديو يوثق تقبيل وكيلة إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية يد زوجها مدير إحدى المدارس للتعليم الأساسي وإهدائه ورود في طابور الصباح وسط حضور الطلاب والمعلمين يوم الأحد الماضي تم إحالتهما للشؤون القانونية بالإدارة التعليمية.

وأفاد المصدر أنه جرى مجازاة المعلمين بخصم 7 أيام من راتبهما، على خلفية تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الفعل وإن كان إنسانيا أو محمودا بين الزوجين فليس مكانه الحرم التعليمي وأمام الطلاب.

وأضاف موضحا أن الزوجة المعلمة كانت متواجدة في المدرسة محل عمل زوجها لتهديه الورود أثناء بدء توقيت عملها في المدرسة محل عملها وهذا يؤثر على سير العملية التعليمية، فضلا عن أن السلوك لا يليق أن يفعل في المدرسة، لذا تم مجازاتهما بـ 7 أيام

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في الإدارة التعليمية بمجازاة المعلمين، لافتا إلى أنها أقصى سلطته في الإدارة ومن الوارد متابعة المديرية اتخاذ إجراء وتصعيد الجزاء عليهما معلقا: "ربما تكتفي المديرية بهذا الجزاء ولفت النظر للسلوك غير اللائق".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها كان يمر بضائقة نفسية ووعكة صحية خلال الأيام الماضية ما دفعها لدعمه والشد من أزره بتجهيز مفاجأة له والذهاب إليه في المدرسة واهدائه بورد ثم التقطت المايكروفون وتحدثت بكلمات الشكر والامتنان لزوجها على عشرته الطيبة معها وصفاته الجميلة داعية له بالصحة ومزيد من الاستقرار من باب المحبة وتفاجئت بما اتخذ من إجراءات ضدها.

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