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ساعتان فوق العمود بعد الوفاة.. مصرع موظف كهرباء أثناء صيانة خطوط الضغط العالي بسوهاج

12:09 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي موظف مصرعه متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، أثناء عمله على أعمدة الضغط العالي بقرية القبيصات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع موظف أثناء عمله في صيانة خطوط الكابلات الهوائية دائرة مركز شرطة طهطا.

تبين من التحريات أنه أثناء عمل محمد مالك محمد 54 عامًا موظف ضمن فرق صيانة خطوط الضغط المتوسط بهندسة كهرباء طهطا ويقيم بناحية قرية نزلة عمارة دائرة مركز شرطة طهطا، في صيانة خطوط الكابلات الكهربائية الهوائية بناحية قرية القبيصات صعقه التيار الكهربائي، ما نتج عنه مصرعه في الحال.

وأفاد مصدر مسئول أن المتوفى المذكور ظل أعلى عمود الكهرباء قرابة ساعتين، مضيفًا أنه لم يتمكن أحد من إنزاله إلا بعد فصل التيار.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج مصرع موظف كهرباء مديرية أمن سوهاج
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