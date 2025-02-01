محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لتطوير منطقة ماقوسة وسوق الجملة -صور

المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال تطوير منطقة ماقوسة وسوق الجملة الجديد جنوب مدينة المنيا، وتشمل تمهيد الطرق، وأعمال الرصف، والإنارة، وتدبيش جانب السوق المواجه للسكة الحديد، بالإضافة إلى إنشاء سور لتأمين السوق، وتركيب سياج حديدي حول المحلات، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية ودعم المشروعات الخدمية والتجارية.

وأكد المحافظ خلال جولته أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال التطوير، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لضمان توفير بيئة مناسبة للتجار والمترددين على السوق، بما يسهم في تعزيز النشاط التجاري وتحقيق السيولة المرورية، كما وجه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل أي معوقات لضمان تنفيذ المشروع بأعلى كفاءة وجودة.

وأشار المحافظ، إلى أن تطوير سوق الجملة الجديد يأتي ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية منظمة تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل التكدس داخل المدينة، وتعزيز البنية الاقتصادية للمنطقة، مع توفير أعلى معايير الأمان والتنظيم داخل السوق.