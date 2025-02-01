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جميعهم عمال.. 11 مصاباً في حادث على صحراوي المنيا

10:51 ص السبت 01 فبراير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 11 عاملاً، صباح اليوم السبت، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً يفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوي أمام مصنع السكر بالقرب من مدخل مركز أبو قرقاص، ووقوع عدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 11 عاملاً بسحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصص لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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