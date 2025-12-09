الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استندت محكمة جنايات الإسكندرية في قرارها الصادر اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق العامل المتهم بخطف وهتك عرض 5 أطفال بإحدى المدارس الدولية إلى فضيلة المفتي، إلى حزمة من الأدلة الفنية والتقارير النفسية التي طرحتها النيابة العامة خلال مرافعتها، والتي كشفت عن تطابق الإصابات الجسدية والصدمات النفسية للضحايا مع تفاصيل الجرائم المنسوبة للمتهم.

شهادة "نجدة الطفل": نوبات ذعر وتجنب

وارتكزت النيابة في الشق النفسي من أدلتها على شهادة "نهال عبد الحميد عيد"، الأخصائية النفسية بخط نجدة الطفل، التي أجرت فحصاً ومناقشة للأطفال المجني عليهم. وأوضحت النيابة أن الأخصائية رصدت أعراضاً محددة تؤكد تعرض الأطفال لصدمة ناجمة عن اعتداء جنسي.

ووفقاً للمرافعة، أفادت الشاهدة بأن الأطفال انتابتهم حالات من "الخوف والذعر الشديدين" بمجرد التطرق لتفاصيل الواقعة أو ذكر اسم المتهم أمامهم، إضافة إلى رصد "مشاعر تجنب" واضحة ومحاولات للهروب من الحديث عن الحادثة، وهو ما اعتبرته النيابة دليلاً دامغاً على صدق روايتهم ومعاناتهم من آثار ما بعد الصدمة.

تقرير الطب الشرعي: إصابات تؤكد الاعتداء

وفيما يخص الدليل المادي، استعرضت النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على الأطفال (ذكوراً وإناثاً).

وأكدت النيابة أن التقرير أثبت وجود إصابات جسدية صريحة تمثلت في "شروخ" و"سحجات" بمناطق العفة، و"احمرار" بالأغشية.

وأشارت النيابة إلى أن التقرير الفني خلص إلى أن هذه الإصابات تتوافق مع حدوث اعتداء كامل من قبل "ذكر بالغ"، كما أشارت بعض النتائج إلى "تكرار" التعدي، مما قدم للمحكمة دليلاً فنياً يتطابق مع الروايات التي سردها الأطفال وأسرهم في التحقيقات.

استدراج بـ"الحلوى والزهور" في غرفة نائية

وكشفت التحقيقات التي استندت إليها النيابة عن آلية استدراج الضحايا، حيث استغل المتهم عمله كـ"منسق للحدائق" بالمدرسة التي يعمل بها منذ 30 عاماً، ليوهم الأطفال برغبته في اللعب معهم، مستخدماً "الحلوى والزهور" كوسيلة للتحايل عليهم.

وأوضحت النيابة أن المتهم كان يقتاد الأطفال إلى "غرفة نائية" أو أماكن معزولة داخل فناء المدرسة، تقع خارج نطاق تغطية كاميرات المراقبة وبعيداً عن إشراف المسؤولين، لينفرد بهم مستغلاً حداثة سنهم (دون الخامسة) وعدم قدرتهم على التمييز أو المقاومة.

5 جنايات خطف وهتك عرض

وانتهت النيابة العامة، بناءً على تسلسل الأدلة (النفسية، الفنية، والتحريات)، إلى تكييف الواقعة قانونياً بكونها "خمس جنايات خطف أطفال بالتحايل، مقترنة بهتك عرضهم بالقوة".

وشددت النيابة على توافر الظرف المشدد في الجريمة، وهو كون الجاني "خادماً بالأجر" (منسق حدائق) لدى الجهة المنوط بها ملاحظة الأطفال، مطالبة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات التي تقضي بالإعدام، وهو ما أخذت به المحكمة في قرارها بإحالة الأوراق للمفتي.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش، إحالة أوراق المتهم بخطف وهتك عرض 5 أطفال داخل مدرسة دولية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة دور الانعقاد الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، ومحمود أحمد الغايش، وبحضور المستشار فيلوباتير ناصر وكيل النائب العام، وسكرتارية عمرو زكي.

وجاء قرار المحكمة عقب مرافعة النيابة العامة، ممثلة في المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف، والتي وصفت المتهم بـ"الذئب البشري" الذي خان الأمانة بعد 30 عاماً من العمل في محراب العلم، مطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام ولا شيء غيرها، "جزاءً وفاقاً لما استباحه من براءة صغار لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم".

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إياهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

إحالة عاجلة وتهم مشددة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

