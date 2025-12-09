عقوبة "البلطجة".. المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين أطلقوا النار على مصنع

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، الستار على واقعة ترويع وعنف شهدتها المنطقة، حيث قضت بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف جنيه.

جاء الحكم إدانةً لهم بارتكاب جرائم "استعراض القوة" والتلويح بالعنف ضد صاحب مصنع، واستخدام الأسلحة النارية لإطلاق الرصاص على منشأته بقصد التخويف وسلب الأموال.

منصة الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية كل من المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وبأمانة سر إيهاب سليمان.

وأكدت المحكمة في حيثياتها ثبوت التهم المنسوبة للمدانين وحيازتهم لأسلحة وذخائر بدون ترخيص استخدمت في ترويع الآمنين.

تفاصيل ليلة الرعب

تعود وقائع القضية (رقم 23910 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1576 كلي جنوب بنها)، إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين: "عيد ع.ر"، "ياسر ع.ع"، "محمد ع.ع.ر"، و"محمود ع.ع.ر" للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة أمام المجني عليه "محمد أ.أ"، حيث أطلقوا أعيرة نارية صوب مصنعه، مما أدى إلى إحداث تلفيات مادية جسيمة أثبتها تقرير الأدلة الجنائية، فضلًا عن إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتعريض حياته للخطر.

ترسانة غير مرخصة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش) وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، واستخدموها عمدًا في إتلاف ممتلكات المجني عليه، حيث تجاوزت قيمة التلفيات الحد القانوني المقرر، مما استوجب تطبيق مواد الاتهام والقضاء بالعقوبة الرادعة.