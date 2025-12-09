إعلان

اجتماع اللجنة السعودية الإيرانية الصينية في طهران

كتب : مصراوي

04:36 م 09/12/2025

اجتماع اللجنة السعودية الإيرانية الصينية في طهران

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن اللجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثالث في طهران لمتابعة اتفاق بكين.

وأكد الجانبان السعودي والإيراني، خلال الاجتماع، التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين وتعزيز علاقات حسن الجوار، ودعت الدول الثلاث إلى وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا.

ورحب اجتماع اللجنة الثلاثية بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية الإيرانية وما يتيحه من فرص للتواصل المباشر بين البلدين.

وشددت السعودية وإيران والصين على دعمها للحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دوليًا تحت رعاية الأمم المتحدة.

