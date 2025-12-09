مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم على زراعي المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، وأصيب ثالث بكسور متنوعة، إثر اصطدام أتوبيس نقل مع دراجة نارية على الطريق الزراعي بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع الحادث، وتم انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع شخصين وإصابة آخر، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح متفوقة بالرأس والجسم.

جرى نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى مغاغة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.