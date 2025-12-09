إعلان

ترميم منازل متهالكة للأولى بالرعاية ودعم مرضى السرطان بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:51 م 09/12/2025

محمد منير العديسي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ترميم ورفع كفاءة منازل متهالكة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ودعم مرضى السرطان بالمحافظة بإجمالي دعم يصل إلى 2.5 مليون جنيه.

أكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تولت رفع كفاءة وترميم منازل متهالكة لأسر فقيرة بالمحافظة بإجمالي 1.5 مليون جنيه لدعم هذه الأسر وتوفير بيئة سكن آدمية ولائقة بالتعاون مع مقاولين متخصصين في أعمال الترميم ورفع الكفاءة للمنشأت.

أضاف العديسي، أنه جرى المساهمة في شراء سيارتي ميكروباص 14 راكبًا بإجمالي مليون جنيه لنقل مرضى السرطان بمركزي الداخلة والخارجة بالمجان إلى محافظة الأقصر لتلقي العلاج في مستشفى شفاء الأورمان بواقع رحلتي سفر أسبوعيا.

محافظة الوادي الجديد منازل متهالكة محمد منير العديسي مرضى السرطان

