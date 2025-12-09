إعلان

ُذبحت سرًا خارج المجزر.. ضبط سيارة تحمل ماشية مريضة بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:44 ص 09/12/2025

لحوم فاسدة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم، والتصدي بكل حزم لظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية للسلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، في إطار حماية الأمن الغذائي ومنع تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق، نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة رقابية مكبرة، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث تموين بندر ملوي، أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بجاموسة مذبوحة خارج المجزر الرسمي.

وبالكشف البيطري تبين وجود علامات مرضية واضحة على اللحوم شملت تليّفًا وتورمًا بالكبد، بإجمالي وزن تجاوز ربع طن من اللحوم والأحشاء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.

لحوم فاسدة بالمنيا

ماشية مريضة ضبط سيارة ذبح خارج المجزر المنيا

