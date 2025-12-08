الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، تفاصيل صادمة ومفاجآت في أولى جلسات محاكمة مشرف إداري بإحدى المدارس الدولية، متهم بالاعتداء وهتك عرض عدد من الأطفال.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غدٍ الثلاثاء 9 ديسمبر، استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهم للاطلاع والاستعداد.

ضحايا جدد واتساع دائرة الاتهام

وفي مفاجأة خلال الجلسة، كشف الدكتور طارق العوضي، محامي المجني عليهم، عن انضمام 4 حالات جديدة إلى قائمة الضحايا المحتملين، غير الخمسة المثبتين في أوراق القضية الحالية.

وأكد "العوضي" في تصريحات صحفية أن أسر الضحايا الجدد حضروا إلى المحكمة اليوم، ومن المقرر أن يقوموا بتحرير بلاغات رسمية جديدة أمام النيابة العامة غدًا، تتضمن اتهامات للمتهم الرئيسي، بالإضافة إلى اتهامات بالتواطؤ لعدد من العاملين بالمدرسة، مشيرًا إلى أن الوقائع تمتد لسنوات بحكم عمل المتهم في المدرسة منذ 30 عامًا.

فيديوهات توثق رواية الضحايا

وواجهت النيابة العامة المتهم بأدلة الثبوت، حيث عرضت على هيئة المحكمة "فلاشة" تحتوي على مقاطع فيديو توثق المعاينة التي أجرتها النيابة لمسرح الجريمة داخل المدرسة.

وظهر الأطفال المجني عليهم في الفيديوهات – بصحبة المحقق – وهم يدلون بأقوالهم ويقومون بتمثيل وشرح كيفية استدراجهم ووقوع الاعتداءات عليهم في أماكن محددة، ساردين تفاصيل دقيقة حول الأفعال المادية التي ارتكبها المتهم بحقهم.

إجراءات استثنائية لحماية خصوصية الضحايا

وحرصت هيئة المحكمة والأجهزة الأمنية على فرض سياج صارم من السرية والخصوصية حول الأطفال وذويهم، حيث جرى تأمين دخولهم وخروجهم عبر مسارات خاصة لمنع أي تواصل معهم.

وداخل القاعة، جرى تخصيص مكان معزول ومجهز (ساتر) سمح للأطفال وأسرهم بمتابعة مجريات الجلسة ورؤية الهيئة القضائية، دون أن يتمكن الحضور في القاعة من رؤيتهم، وذلك مراعاة لحداثة سنهم وحفاظًا على حالتهم النفسية من رهبة الموقف.

الدفاع يطلب الإعدام

واختتم دفاع المجني عليهم تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بتطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات، وهي الإعدام، نظرًا لكون الجريمة خطفًا مقترنًا بهتك عرض أطفال ممن للمتهم سلطة عليهم. ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدًا إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع.

تفاصيل قضية الاعتداء على تلاميذ مدرسة دولية

تعود تفاصيل القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثانِ المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغات من أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان، تُفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل مدرسة دولية شهيرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغات، واستدعت عددًا من مسؤولي المدرسة والعاملين بها لسماع أقوالهم، وتسلمت تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث التي دعمت أقوال المجني عليهم.

إحالة المتهم بهتك عرض الأطفال إلى الجنايات

وقررت النيابة العامة إحالة "س.خ.ر"، جنايني المدرسة، إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفقًا لنصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وبحسب قرار الإحالة الصادر عن المستشار خالد جلال، المحامي العام لنيابات المنتزه، وبناء على التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمود عبد المجيد، رئيس نيابة المنتزه ثانٍ، فإن المتهم يواجه تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنتين بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، لكون المجني عليهم أطفالًا، ولا يتمتعون بالتمييز الكافي، فضلًا عن أن المتهم كان يعمل خادمًا بأجر لدى جهة مسؤولة عن رعايتهم وتربيتهم.

التحقيقات: المتهم استدرج المجني عليهم

وكشفت التحقيقات استدراج المتهم للأطفال المجني عليهم، 3 بنات وولدين، جميعهم من مواليد عام 2020، إلى غرفة جانبية ملحقة بفناء المدرسة، موهمًا إياهم باللهو واللعب، مستغلًا حداثة سنهم وانعدام قدرتهم على التمييز، وارتكب أفعالًا تمثل شروعًا في الاعتداء الجسدي، ما أسفر عن إصابات موثقة في تقرير الطب الشرعي، وأكدت تحريات المباحث تكرار الواقعة.

تقارير الطب الشرعي تكشف إصابات بالأطفال

وأرفقت النيابة بقائمة أدلة الثبوت أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، وشهادة الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود إصابات تتسق مع طبيعة الاعتداءات، إلى جانب أقوال ضابط المباحث مُجري التحريات، الذي أكد أن المتهم كان يرتكب أفعاله داخل الغرفة الملحقة بفناء المدرسة صباحًا قبل بدء الطابور، وأن الوقائع تكررت أكثر من مرة.

