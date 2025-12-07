إعلان

مصرع شاب في حادث مروع بالمنيا

كتب : جمال محمد

02:36 م 07/12/2025

جثة - أرشيفية

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر اصطدام دراجة بخارية كان يستقلها بسيارة ملاكي على أحد الطرق بمركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بعد أن اصطدمت السيارة بعمود إنارة في الطريق المؤدي لقرية دمشير.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شاب يدعى "محمد.ع" 30 سنة، مقيم قرية البرجاية، إثر إصابته بجروح خطيرة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على المركبتين

