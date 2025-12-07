إيقاف الرحلات البحرية في خليج العقبة بجنوب سيناء لارتفاع الأمواج

جنوب سيناء – رضا السيد:

تسبب اضطراب حالة البحر بخليج العقبة بجنوب سيناء في إيقاف مؤقت للرحلات البحرية، نتيجة ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر، وفق ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية.

وسجل ارتفاع الموج ما بين 1.5 و2.5 متر بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، مما جعل حالة البحر غير مستقرة. وأعلن مسؤولو شركات الرحلات البحرية عن وقف الرحلات بشكل مؤقت لحين استقرار حالة البحر.

وتشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد طقسًا غائمًا جزئيًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، حيث تم رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الطقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلاً، مع اضطراب متقطع لحالة البحر نتيجة نشاط الرياح، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تداعيات للطقس.

وأشار المركز إلى أن جميع الطرق الدولية والرئيسية والموانئ البحرية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، مع التأكيد على رؤساء المدن بمراجعة معدات الحملة والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة هطول الأمطار.

وتباينت درجات الحرارة اليوم في مدن المحافظة، حيث بلغت العظمى في طور سيناء 22 والصغرى 14، وفي رأس سدر العظمى 21 والصغرى 13، وفي طابا العظمى 19 والصغرى 13. وسجلت سانت كاترين أدنى درجة حرارة، حيث بلغت العظمى 14 والصغرى 5، فيما سجلت شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة، حيث بلغت العظمى 26 والصغرى 17 درجة.