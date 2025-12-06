الدقهلية - رامي محمود:

أكد الدكتور مهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أعمال تنفيذ مشروع الفايبر المغذي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مصر الرقمية"، والتي تهدف إلى ربط المدن والقرى بكابلات الألياف الضوئية لتقديم خدمات اتصالات عالية السرعة وموثوقة.

وأضاف الوزير، خلال تفقده موقع المشروع في حي شرق المنصورة برفقة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن هذا المغذى المركزي سيساهم في زيادة السعات الشبكية وتحسين جودة خدمات الإنترنت والهاتف الثابت في مدينة المنصورة والمناطق المحيطة، ما يدعم أنشطة التعليم عن بُعد، والصحة الإلكترونية، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يُنفذ بالتنسيق الكامل مع محافظة الدقهلية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والشركات والمؤسسات الخدمية في المحافظة.

ويهدف مشروع الشبكة المعلقة للألياف الضوئية إلى استبدال الأسلاك القديمة بكابلات حديثة عالية الكفاءة، ما يقلل من الأعطال ويوفر خدمات أكثر استقرارًا وسرعة، تمهيدًا لتقديم أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس 5G.