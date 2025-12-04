ارتفعت درجة حرارته.. استبدال رئيس لجنة بآخر في البحيرة

صرح القاضي محمد عبد العظيم، رئيس اللجنة العامة بمحافظة البحيرة، أن جميع لجان الدوائر الثلاث التي تجرى بها الانتخابات بالمحافظة، بدأت العمل اليوم الخميس، في الوقت المحدد، باستثناء اللجنة رقم 33، التابعة لدائرة أبو حمص، وذلك نتيجة تعرض رئيس اللجنة لارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة حال دون تمكنه من بدء العمل في موعده.



وأضاف رئيس اللجنة العامة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، أنه جرى التعامل بشكل فوري مع الموقف داخل اللجنة المذكورة، و استبدال رئيس اللجنة بآخر بصورة عاجلة، لتتمكن اللجنة من فتح أبوابها أمام الناخبين .



وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي: الدائرة الأولى (قسم ومركز دمنهور)، والدائرة الثالثة (مركزي أبو حمص وإدكو)، والدائرة الثامنة (مركزي شبراخيت وإيتاي البارود).



وتضم الثلاث دوائر 260 مركزًا انتخابيًا و297 لجنة، فيما يبلغ عدد الناخبين مليونًا و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.