القليوبية تحصد المركز الثاني في بطولة التنس الأرضي للمدارس

حققت الطالبتان ياسمين هاشم حسين من مدرسة كليوباترا، ورغداء أسامة رؤوف من مدرسة عثمان بن عفان بإدارة العبور التعليمية، بمحافظة القليوبية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة التنس الأرضي للمدارس (بنات) للعام الدراسي 2025/2026.

وجاء هذا النجاح تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفي إطار اهتمام المديرية بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب المتميزين.

وتقدّم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بخالص التهنئة للطالبتين، مشيدًا بالأداء المشرف الذي قدّمتاه خلال البطولة، ومؤكدًا أن هذا التفوق يعكس روح الإصرار والتميز لدى طالبات المحافظة.

وجاء الإنجاز تحت إشراف الأستاذة حنان الشحات، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، التي تابعت تجهيز الطالبات ومشاركتهن في البطولة.

واختتم مدير المديرية تهنئته متمنيًا للطالبتين مزيدًا من التوفيق والتألق في البطولات القادمة، وأن تواصلا رفع اسم القليوبية في مختلف المحافل الرياضية.