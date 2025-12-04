إعلان

ضبط شخص يجمع بطاقات المواطنين لدفعهم للتصويت لمرشحين بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:50 ص 04/12/2025

إحدى اللجان الانتخابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة قنا من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، بحوزته عددًا من بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من المواطنين.


وبحسب التحريات الأولية، كان المتهم يستعد لتوزيع تلك البطاقات بهدف دفع أصحابها للتصويت لصالح اثنين من المرشحين في انتخابات مجلس النواب.


جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شخص جمع بطاقات المواطنين التصويت لمرشحين قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟