ضبط شخص يجمع بطاقات المواطنين لدفعهم للتصويت لمرشحين بقنا

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة قنا من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، بحوزته عددًا من بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من المواطنين.



وبحسب التحريات الأولية، كان المتهم يستعد لتوزيع تلك البطاقات بهدف دفع أصحابها للتصويت لصالح اثنين من المرشحين في انتخابات مجلس النواب.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.