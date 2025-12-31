إعلان

أيقونات المسيح والعذراء تزين كنائس أسيوط وبابا نويل يوزع الهدايا

كتب : محمود عجمي

03:23 م 31/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    بابا نويل يوزع الهدايا (5)
  • عرض 18 صورة
    بابا نويل يوزع الهدايا (6)
  • عرض 18 صورة
    بابا نويل يوزع الهدايا (2)
  • عرض 18 صورة
    بابا نويل يوزع الهدايا (3)
  • عرض 18 صورة
    بابا نويل يوزع الهدايا (8)
  • عرض 18 صورة
    بابا نويل يوزع الهدايا (7)
  • عرض 18 صورة
    بابا نويل يوزع الهدايا (7)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (2)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (4)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (1)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (5)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (7)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (6)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (8)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (10)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (9)
  • عرض 18 صورة
    كنائس أسيوط في أبهى حلة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة والميلاد المجيد (9)

أنهت كنائس أسيوط بمختلف الطوائف، اليوم الأربعاء، استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس السنة والميلاد المجيد، حيث زُينت المداخل والمخارج بأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل، إلى جانب تعليق الزينات وإقامة مجسمات المغارة التي ولد فيها السيد المسيح، ووضع تماثيل للرعاة والمجوس الذين قدموا الهدايا للطفل يسوع يوم الميلاد.

رصد "مصراوي" أبرز مظاهر الاستعدادات داخل كنائس أسيوط، تزامنًا مع قرب حلول رأس السنة الميلادية والميلاد المجيد، في التقرير التالي:
وشهد محيط الكنائس أجواء من الفرح والبهجة، حيث توافدت الأسر والأطفال لالتقاط الصور التذكارية مع الزينة، تعبيرًا عن سعادتهم باستقبال العام الجديد. وفي لفتة إنسانية، ارتدى أحد الشباب داخل الكنيسة زي "بابا نويل" ووزع الحلوى والشيكولاتة على الأطفال والكبار، مؤكداً أن مبادرته جاءت لإدخال السرور على قلوب الأهالي، ولاقت تجاوبًا كبيرًا.

من جانبه، أكد القس باسم عدلي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، أن الكنيسة أنهت كافة التجهيزات لاستقبال المصلين والمحتفلين، مشيرًا إلى أن الزينة والمجسمات تهدف لإضفاء أجواء من البهجة، متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا للسلام والتنمية، مثمنًا جهود الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم السلام وإنهاء الحرب في غزة عقب مؤتمر شرم الشيخ.

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توجيهات بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإنارة الشوارع المحيطة بالكنائس والأديرة، مع التنسيق بين الأحياء والأجهزة الأمنية والمرور لرفع السيارات المتهالكة ومنع الانتظار بمحيط الكنائس، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير لتأمين المنشآت الحيوية وضمان سلامة المصلين.

كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الكنائس والمنشآت العامة، حيث وجه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بضرورة اليقظة وفحص المترددين عبر البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الكنائس وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على توفير أجواء آمنة ومستقرة خلال الاحتفالات الدينية، بما يعكس روح الوحدة الوطنية والمحبة بين أبناء الوطن.



أسيوط بابا نويل احتفالات رأس السنة

